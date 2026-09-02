O médico do Vila Nova, Leonardo Mello, atualizou as situações de cada jogador machucado e explicou os diagnósticos e previsões de retornos dos zagueiros Breno Bora, Douglas Mendes e Anderson Jesus, além dos atacantes Rafa Silva e Dellatorre.\nBreno Bora\n“O Breno teve uma lesão no joelho, em um complexo de estrutura chamado canto posterolateral. Isso envolve estruturas ligamentares, dentre elas o colateral lateral. E ele teve, então, um estiramento nessas estruturas, mas o tratamento é conservador, não cirúrgico”, elucidou Leonardo Mello.\nDe acordo com o médico colorado, a programação para Breno Bora é fazer um período de imobilização para que ele tenha a devida cicatrização dessas estruturas, Isso deve levar mais ou menos entre 21 e 45 dias.\nApós esse período, será feita uma nova reavaliação para liberar ganho de amplitude de movimento e movimentos rotacionais. Por fim, o zagueiro vai aumentar a demanda física e passará por avaliação para iniciar a transição.