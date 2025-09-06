O médico do Vila Nova, Leonardo Mello, atualizou a situação dos atletas que estão lesionados. O profissional foi questionado sobre a quantidade de lesões musculares que o clube vem tendo ao longo dessa temporada e disse que isso é uma consequência da carga intensa de treinos e jogos.\n“Acreditamos que a quantidade de lesões se deve à alta carga de treinamentos e jogos, já que muitas vezes não há um tempo ideal de descanso, que é fundamental para o processo de reparação muscular. O calendário é bastante apertado, mas buscamos sempre prevenir por meio do controle de carga, do processo de recuperação, das avaliações clínicas e reavaliações constantes, para identificar fatores que possam predispor às lesões e atuar sobre eles. Ainda assim, é possível prevenir apenas até certo ponto, porque o principal fator de risco sempre estará presente: o jogo em alta intensidade”, dise o médico.