O meia-atacante Gustavo Pajé está em Goiânia, durante período de férias, e vive indefinição acerca de seu futuro. Emprestado pelo Vila Nova ao Limassol, do Chipre, o jogador tem vínculo com o time europeu até o dia 30 de junho. Se o clube não exercer o direito de compra, que ainda não foi sinalizado, o atleta de 21 anos retornará à equipe colorada automaticamente.\nNas categorias de base do Vila Nova desde 2024, após passagens por Botafogo, Bangu, Barretos e Athletico-PR, Gustavo Pajé estreou pelo profissional colorado naquele mesmo ano, com três jogos. Em 2025, foi destaque na Copinha e fez 23 jogos pela equipe principal, com quatro gols e duas assistências.\nNo entanto, em dezembro do ano passado, durante as férias do atleta, Gustavo Pajé foi acusado de agredir uma mulher em um bar do Rio de Janeiro. Ele se apresentou normalmente na pré-temporada do Vila Nova, mas, na semana seguinte, foi emprestado para o futebol do Chipre, onde fez 17 jogos, com um gol marcado - no Campeonato Cipriota, o Limassol terminou na 6ª colocação geral.