O meia-atacante Daniel Mendes retornou de empréstimo do Vila Nova, mas não será aproveitado pelo clube. O jogador de 24 anos, que foi contratado pelo time colorado em 2023, estava atuando pelo Marcílio Dias e voltou para o Tigre após o fim da participação catarinense na Série D.\nDe acordo com o diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, o clube está finalizando a liberação de Daniel Mendes para que ele possa buscar um novo time daqui para frente.\nDaniel Mendes, que na época de sua contratação pelo Vila Nova era chamado de José Daniel ou apenas Daniel, chegou ao clube goiano no ano retrasado depois de ter sido artilheiro do Campeonato Mato-Grossense, com 9 gols em 12 partidas.\nLeia também\n+ Vila Nova tem dúvida no gol e pode viver cenário parecido com 2024\nInicialmente, o contrato de Daniel Mendes com o Vila Nova era por empréstimo até o fim da Série B, mas o clube firmou um vínculo em definitivo. Mesmo assim, ele jamais atuou com a camisa colorada. Foi emprestado para Aparecidense, Boa Esporte, Operário-MT e Inhumas. Mais recentemente, fez 12 jogos pelo Marcílio Dias. Durante todo esse período, não marcou nenhum gol.