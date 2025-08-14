O meia chileno Ângelo Araos, de 28 anos, acertou nesta quinta-feira (14) a saída do Atlético-GO. Após duas temporadas e meia marcadas por duas graves lesões no joelho direito, seguidas de cirurgias para reconstituição dos ligamento cruzado, Araos atuou poucas vezes e lutou para se recuperar, mas não tem sido utilizado em 2025.\nAraos deixa o Dragão com somente 12 jogos disputados e duas assistências.\n"Depois da segunda cirurgia, ele (Araos) não conseguiu jogar, não conseguiu entregar. Ele quer respirar novos ares e entendemos que é uma boa. Também estamos reduzindo custos em todas as áreas", justificou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.\nNa manhã desta quinta-feira (14), Araos treinou fisicamente, ao lado do zagueiro Wallace e do lateral da base, Gustavo Daniel, que se recuperam de lesões.