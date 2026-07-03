O meia Jader, de 22 anos, acertou a saída do Atlético-GO. É o primeiro jogador que deixa o clube neste meio de temporada, quando a janela de transferências movimenta o mercado do futebol.\nO último atleta que havia rescindido o vínculo com o clube havia sido o atacante Jean Dias, no final de março.\nJader estava no Atlético-GO emprestado pelo Santa Clara, de Portugal, após passagens pelo futebol chileno e colombiano, além de ter atuado pelo Cuiabá-MT, ano passado.\nO jogador disputou 14 jogos pelo Dragão, mas sofreu com lesões e acabou perdendo espaço no elenco. Recuperado, foi aproveitado na Copa Centro-Oeste e fez o gol da vitória (1 a 0) sobre o Anápolis, na rodada inicial da competição. A atuação dele foi elogiada, mas não teve sequência no clube.