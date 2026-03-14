Recém-chegado ao Goiás, o novo camisa 10 da equipe, Lucas Lima, terá a oportunidade de conquistar um título pelo clube já em seu sétimo jogo. O jogador de 35 anos estreou no dia 14 de fevereiro, contra o Crac, e desde então esteve em campo em seis partidas. Ele marcou um gol, justamente o primeiro pelo time, na última atuação pela Copa do Brasil, quando fez o terceiro da goleada por 3 a 0 sobre o Fluminense-PI, na Serrinha.\nAos 35 anos e com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, Lucas Lima afirmou estar feliz no novo time e destacou a responsabilidade da decisão do próximo domingo (15) contra o Atlético-GO.\nGoiás x Atlético-GO: Raphael Claus apita a final do Campeonato Goiano\n“Eu já disputei grandes finais, sei o peso e o quanto isso representa para a equipe. Sei da responsabilidade que existe com o clube. Estamos centrados. Estou feliz de jogar com um grupo tão qualificado, isso facilita a minha vida e a de todos”, disse.