A Anapolina conquistou os objetivos traçados para a temporada de 2026, mas quer mais. A Rubra está na semifinal do Campeonato Goiano e vai encarar o Goiás, em dois jogos, por uma vaga na decisão estadual. As equipes se enfrentam nos dois próximos sábados (21 e 28) com ida no Jonas Duarte e volta na Serrinha.\nQuando deixou o modelo associativo e se tornou Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a atual diretoria da Anapolina apresentou metas para os anos seguintes e para 2026 foram três objetivos traçados: conquistar uma vaga na semifinal do Campeonato Goiano, uma vaga na Série D e ser campeão do interior.\nTodas as metas foram concluídas em 2026 após a classificação à semifinal do Estadual. Na Rubra, porém, há o desejo por mais conquistas. Se chegar à final, vai garantir no mínimo a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, mas o foco é a conquista do inédito título goiano.