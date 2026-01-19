O meia Guilherme Marques estreou pelo Atlético-GO no clássico contra o Goiás, seu ex-clube, e lamentou o fato do time atleticano ter cedido gol de empate ao rival esmeraldino nos acréscimos da partida. As equipes ficaram no 1 a 1 em duelo neste domingo (18), no Accioly, pela 3ª rodada do Goianão.\n“Pela entrega que nós tivemos, tomar o gol no final foi ruim. Clássico é decidido no detalhe e foi uma falha coletiva. Não poderíamos ter tomado o gol no final. Segundo tempo foi todo nosso, a gente mereceu sair com a vitória”, analisou Guilherme Marques.\nO meia jogou no Goiás em 2023 e foi um dos destaques da equipe esmeraldina na Série A. Ele jogou no futebol chinês em 2024, após não renovar contrato com o clube alviverde, voltou ao Brasil no ano passado para defender o Mirassol e chegou ao Atlético-GO neste ano.