O meia do Atlético-GO, Kauan Rodrigues, atuou por 85 minutos na goleada do Dragão por 3 a 0, contra o Athletico-PR, no estádio Antônio Accioly. O jogador foi muito elogiado pelo treinador Rafael Lacerda, que definiu sua atuação como uma das melhores desde que chegou ao comando do time. O jogador falou sobre a partida.
"Vitória muito importante pro nosso grupo, pra dar uma levantada. Estamos vindo de uma sequência muito boa, com oito jogos sem perder. Isso é muito importante pra gente, para aumentar ainda mais nossa confiança e fortalecer nossa briga pelo acesso, que é o principal objetivo desse ano. Fico muito feliz pelo desempenho, não só meu, mas de toda a equipe. Três a zero contra uma equipe da parte de cima da tabela é muito importante pra gente", disse Kauan.