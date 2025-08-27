O meia Brayann, que pertence ao CSA, pode reforçar o Goiás ainda na atual janela de transferências. O jogador de 27 anos tem acordo para defender o clube goiano em 2026, mas sua chegada pode ser antecipada, no máximo até a próxima terça-feira (2), data do fechamento do período de contratações.\nA conclusão da fase de classificação da Série C, no próximo sábado (30), vai definir se Brayann chega ao Goiás ainda neste ano ou apenas na próxima temporada.\nO time alagoano tem chance remota de avançar na competição e se ocorrer de garantir vaga na fase de quadrangulares, Brayann permanecerá no CSA. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo POPULAR.\nPara avançar de fase, o CSA tem de ganhar do Brusque, fora de casa, e contar com uma combinação de resultados que envolve outros cinco jogos na última rodada da fase de classificação da Série C.