Autor do gol da vitória do Goiás sobre o Paysandu, o meia Jean Carlos cumpriu uma promessa e atravessou o gramado da Serrinha após marcar o primeiro gol como jogador profissional. Neste sábado (20), o atleta de 20 anos saiu do banco de reservas e decidiu o duelo válido pela 27ª rodada da Série B, que recolocou o clube goiano na liderança da competição.\nJean Carlos só foi relacionado para o jogo deste sábado por causa da série de desfalques que o Goiás teve contra o Paysandu - foram oito, sendo sete por suspensão e um por lesão. O jogo deste sábado foi apenas o terceiro na competição em 27 rodadas que ele foi opção, o segundo que jogou.\nA promessa de Jean Carlos foi por causa do gol marcado, o primeiro como profissional. “Eu fiz essa promessa. Que no meu primeiro gol como profissional eu ia atravessar o campo de joelhos, consegui (marcar) para cumprir minha promessa”, explicou Jean Carlos.