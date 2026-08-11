Após a vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, pela Série B, o meio-campista Lourenço falou sobre o atraso de salários do Goiás e afirmou que é uma situação que incomoda. Por outro lado, o jogador ressaltou que o elenco vai continuar lutando pelo acesso e revelou que haverá uma reunião no clube nesta semana para acertar a parte financeira.\n“Incomoda. Se eu falar que não incomoda, estaria mentindo, mas a gente tem um grupo bom. Acho que isso fortalece um pouco a nossa situação dentro do campeonato porque o grupo que o Michel (Alves, diretor de futebol) montou foi um grupo para subir. Eu acredito que são jogadores com caráter, compromissados com a causa, então não vamos largar o osso”, comentou Lourenço.\nNa noite desta segunda-feira (10), na Serrinha, o Goiás conquistou três pontos e assumiu momentaneamente a 7ª colocação da Série B. Lourenço reiterou a confiança no acesso, apesar de reforçar que a diretoria tem de fazer a parte dela.