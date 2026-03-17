O meia Lourenço (Goiás) foi eleito o melhor jogador do Campeonato Goiano em votação feita pela Federação Goiana de Futebol (FGF). O resultado foi revelado na noite desta segunda-feira (16), um dia após a final do Estadual, conquistado pelo Goiás.\nA seleção ideal do Goianão teve seis jogadores do campeão, além de dois do vice Atlético-GO, dois do Vila Nova e um da Anapolina, esses dois últimos semifinalistas.\nO 11 ideal do Goianão foi formado com: Tadeu (Goiás); Diego Caito (Goiás), Adriano Martins (Atlético-GO), Luisão (Goiás) e Wadson (Anapolina); Lucas Rodrigues (Goiás), João Vieira (Vila Nova), Igor Henrique (Atlético-GO) e Lourenço (Goiás); Dellatorre (Vila Nova) e Anselmo Ramon (Goiás).\nO técnico Daniel Paulista foi eleito o melhor técnico do Goianão.\nOutros prêmios foram:\nRevelação: Lucas Rodrigues