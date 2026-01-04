O meia Lourenço, de 28 anos, é um dos principais reforços do Goiás para a temporada de 2026. O jogador estava no Ceará e disputou a última edição da Série A do Campeonato Brasileiro pelo clube nordestino.\nEm entrevista à TV Goiás, o meia ressaltou que a mentalidade da equipe em todas as competições é entrar para ser campeã, especialmente no Campeonato Goiano, torneio que o clube conquistou pela última vez em 2018.\n“A mentalidade, em qualquer competição, tem que ser entrar para ser campeão. Eu carrego isso comigo e espero que o grupo esteja nessa mesma ideia. O Goiás é um time grande e, no Campeonato Goiano, o pensamento precisa ser buscar o título, independentemente da força ou da reformulação das outras equipes. Entramos para ganhar o Goiano, para avançar de fase na Copa do Brasil, nas outras competições e para buscar o acesso”, destacou o jogador.