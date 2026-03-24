O meia Lourenço, de 28 anos, foi diagnosticado com entorse no tornozelo esquerdo e deve ser desfalque do Goiás para a sequência da Série B. O jogador deixou o campo lesionado aos 8 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, na Serrinha, pela 1ª rodada da Segundona.\nLourenço iniciou tratamento e será reavaliado diariamente pelo departamento médico do clube, mas ainda não há previsão de retorno.\nO próximo jogo do Goiás será só no dia 1º de abril, fora de casa, contra o Londrina, pela 2ª rodada da Série B.\nTitular na equipe do técnico Daniel Paulista, o meia chegou ao Goiás nesta temporada, vindo do Ceará, e esteve em 17 dos 18 jogos do time no ano. Ele já conquistou o título de campeão goiano, sendo eleito o craque da competição, além de ter ficado fora de apenas uma partida. Até aqui, registrou um gol e três assistências pelo clube.