Em meio a uma situação difícil na briga pelo acesso à Série A, o Goiás sofreu mais uma notícia negativa neste início de semana. O meio-campista Wellington Rato realizou exames nesta segunda-feira (3) e teve confirmada uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Ele vai passar por cirurgia e está fora da temporada.\nJogador da base do Goiás morreu após sofrer acidente de quadriciclo na fazenda de amigo\nA lesão de Wellington Rato foi sofrida na derrota por 1 a 0 contra o Athletico-PR no último sábado (1º), na Serrinha, pela 35ª rodada da Série B. O jogador de 33 anos, que começou a partida no banco de reservas, entrou no lugar do atacante Welliton Matheus aos 19 minutos do 2º tempo. Nove minutos depois, se machucou e Jean Carlos entrou em sua vaga.\nWellington Rato precisou deixar a Serrinha de muletas, sem conseguir apoiar a perna direita no chão. O tempo estimado de recuperação para a lesão de LCA costuma ser de nove meses até um ano. Portanto, além de perder a reta final de 2025, o meio-campista deve perder também o primeiro semestre de 2026. Ele está emprestado pelo Vitória ao Goiás somente até o final desta temporada.