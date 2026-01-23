Na vitória do Vila Nova por 3 a 0 sobre a Aparecidense, Marquinhos Gabriel voltou a atuar como titular e deu a assistência para o segundo gol da partida, em belo cruzamento para André Luís, que completou de peito para a meta. O meio-campista falou sobre ter contribuído mais uma vez para um gol, após ter balançado as redes contra a Anapolina.\n“Vitória consistente, eles tiveram oportunidades mais na bola aérea, que não conseguimos ajustar, mas no 2º tempo deu uma melhorada. Fiquei feliz por dar o passe, ele (André Luís) fez a movimentação certa, quando eu ergui a cabeça ele se movimentou e isso facilita para o meia. Agora seguimos para mais uma final de campeonato”, declarou Marquinhos Gabriel.\nO Vila Nova se prepara para o clássico contra o Atlético-GO no próximo domingo (25), às 16 horas, no OBA, pela 5ª rodada do Goianão. O Dragão chega em baixa, e o Tigre aposta na força da torcida para vencer mais uma.