O meia Dodô, de 31 anos, é o 13º reforço do Vila Nova para a temporada 2026. O jogador chega por empréstimo do Remo até o fim do ano. Mesmo tendo conquistado o acesso à Série A na última temporada, ele disputou apenas 19 partidas pelo clube paraense em 2025, oito deles na Série B. A falta de minutos em campo foi o principal motivo para a transferência para o Tigre.\n“O que mais pesou foi a vontade de me sentir mais importante, de ter mais minutos em campo. No Remo, eu não vinha jogando bastante, então eu queria estar mais presente nos jogos e me sentir mais relevante dentro do clube. A vinda para cá sempre foi um desejo antigo, tanto meu quanto do Vila. Quis muito vir, briguei bastante para que isso acontecesse”, disse Dodô.\n“Além disso, a cidade (Goiânia) ajuda muito. É um lugar que lembra Belo Horizonte e Minas Gerais, o que facilita a adaptação. Desde a primeira vez que vim, me senti em casa, e agora estou sentindo isso novamente. Acho que esses foram os dois principais pontos: a vontade de jogar mais e me sentir importante, e a facilidade de adaptação à cidade”, disse o jogador, que é natural de Vespasiano e foi formado pelo Atlético-MG.