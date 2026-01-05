O meia Marquinhos Gabriel, de 35 anos, reforço do Vila Nova para a temporada de 2026, afirmou que o principal objetivo no clube é a conquista de títulos.\n“O principal objetivo é conquistar títulos. O futebol é coletivo, não individual, e, levantando títulos, a gente alcança os objetivos de todos. Quando a equipe vence, todos ganham. O mais importante é conquistar vitórias e resultados para o time”, disse Marquinhos Gabriel.\n“Estou muito feliz por estar aqui representando esse grande clube. Levei muito em consideração o projeto e a equipe forte que está sendo montada, com contratações de jogadores experientes. O clube tem o desejo de conquistar novamente o Campeonato Goiano e buscar o acesso, que é um sonho de todos nós. Estamos aqui para dar o nosso melhor e alcançar esses objetivos. Vamos encarar cada jogo como se fosse uma final, como um clássico, não apenas nos clássicos, que são muito importantes, mas em todas as partidas”, completou.