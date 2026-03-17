O meio-campista Marquinhos Gabriel reconheceu a instabilidade do Vila Nova na temporada e afirmou que o time precisa corrigir alguns detalhes para adquirir vitórias mais consistentes e não sofrer tanto em confrontos como o deste meio de semana, contra o Confiança, pela 4ª fase da Copa do Brasil.\n“A gente sabe que às vezes o torcedor fica um pouco impaciente quando a bola roda, toca para trás, mas estamos buscando, fazendo com que o adversário abra os espaços, para conseguirmos chegar no ataque com qualidade. E temos treinado bastante essas situações para chegar na quarta-feira (18) e não sofrer tanto nessas questões”, começou Marquinhos Gabriel.\nApesar de ter se classificado na Copa do Brasil diante do Velo Clube-SP e do Operário-MS, em ambas as ocasiões o Vila Nova só conseguiu o feito nos pênaltis, depois de empatar no tempo normal. O time não vence uma partida há um mês.