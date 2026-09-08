O meia do Vila Nova, Marquinhos Gabriel, falou sobre o clássico contra o Goiás, na próxima quinta-feira (10), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogador, a partida chega no momento ideal para o time dar uma resposta ao torcedor após a goleada por 5 a 0 sofrida para o Athletic na última rodada, resultado que fez o Tigre cair da segunda para a quarta colocação.\n“Sabemos que precisamos dar uma resposta o quanto antes para o torcedor, e nada melhor do que um clássico, um jogo decisivo, um campeonato à parte para nós. É uma oportunidade de trazer eles de volta para o nosso lado. Juntos, somos fortes. Então, vamos procurar fazer o nosso melhor para sair com a vitória”, disse Marquinhos Gabriel.\nVila Nova x Goiás: atacantes são as esperanças de gols no clássico\n“Ficamos devendo muito naquele jogo, mas são águas passadas. Foi um jogo fora de casa, em que a equipe deles foi muito superior à nossa, e isso foi determinante. Não competimos o suficiente para sair de lá com um resultado positivo”, acrescentou o meia sobre o desempenho do time na goleada sofrida.