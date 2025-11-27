O meia Jorginho, de 34 anos, encerrou sua quinta passagem pelo Atlético-GO. O contrato do jogador, que não disputou nenhuma partida na atual temporada, não será renovado para 2026.Sem atuar desde 1º de setembro de 2024 e após um longo período de recuperação de lesão no tendão de Aquiles direito, Jorginho teve permanência inviabilizada pela relação custo-benefício, considerada alta pelo clube, que passa por reformulação depois de não conquistar título nem acesso na temporada.O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou que o vínculo de Jorginho não será renovado, mas ressaltou que Jorginho está apto a retomar a carreira em outra agremiação.O último treino de Jorginho no Dragão ocorreu na sexta-feira (21), antes da viagem da delegação atleticana para Chapecó (SC), onde o Atlético-GO se despediu da Série B e da temporada com derrota de 1 a 0 para a Chapecoense.Jorginho e o lateral Dudu fizeram um forte trabalho físico, supervisionados pelo preparador físico Diego Inácio. O jogador deixou o campo carregando o par de chuteiras e confiante de que está recuperado, após duas cirurgias no local. Porém, não estava à disposição da comissão técnica para ser utilizado nas rodadas finais da Série B.Jorginho retomou as atividades físicas, intercaladas com treinos com bola, no final de outubro e início de novembro. Estava na transição, mas só treinava com bola ao lado dos atletas em fase de recuperação de contusões ou daqueles que esperavam um lugar no treino tático. Apesar disso, não ficou à disposição do técnico Rafael Lacerda para jogar.Jorginho teve de lidar com as dores no tendão de Aquiles desde o começo do ano passado, quando atuou pelo CRB, ganhou o título do Campeonato Alagoano e foi vice da Copa do Nordeste. Ele se contundiu, o Dragão apostou na recuperação e o camisa 10 voltou para disputar a Série A, em que o Atlético-GO foi rebaixado.Na última passagem, Jorginho fez a assistência para o gol da vitória (1 a 0) sobre o Inter, sofreu pênalti no triunfo (2 a 1) sobre o Juventude e atuou por alguns minutos na derrota (3 a 1) para o Cruzeiro, em 1º de setembro, tudo em 2024. Esta foi sua última atuação, pois voltou a sentir fortes dores e passou por cirurgia em setembro, com previsão de se recuperar entre quatro e seis semanas, o que não se concretizou.Após sessões de tratamento e fisioterapia, Jorginho não melhorou e passou por outra cirurgia. Ele conseguiu voltar aos treinos, mas não foi liberado para jogar.A história de Jorginho no Atlético-GO começou em 2013, após deixar o Vila Nova. São 332 jogos, 54 gols e os títulos do Goianão (2014, 2019, 2020 e 2022) e da Série B (2016), além dos acessos à Série A (2016 e 2019) e dois rebaixamentos à Série B (2017 e 2022).Como marcos, estão o primeiro gol na reabertura do Estádio Olímpico (1 a 1 com o Joinville, em 2014), um gol no jogo do título da Série B (5 a 3 no Tupi) e o último gol da campanha vitoriosa na mesma competição (2 a 1 sobre o Bahia).Na goleada de 4 a 0 sobre a LDU (Equador), uma das mais expressivas do Atlético-GO em nível internacional, pela Sul-Americana de 2022, Jorginho marcou um gol e deu três assistências no Estádio Antônio Accioly.