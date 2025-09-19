O meia Danielzinho, de 23 anos, projeta sequência no Atlético-GO após estreia pelo Dragão na vitória de 2 a 1 sobre o Avaí, na rodada passada da Série B. O estreante entrou em campo no lugar do volante Luizão e é uma das opções do técnico Rafael Lacerda para a partida deste sábado (20), em Belém, diante do Remo.\nAs equipes precisam de um resultado positivo para se manterem com chances de acesso à Série A 2026. O meia atleticano se mostra feliz pela estreia vitoriosa, no estádio Antônio Accioly, ao lado da torcida atleticana.\n"A sensação é maravilhosa de estrear, ainda mais ao lado do torcedor, com uma vitória como essa. Tive a oportunidade de sentir o calor e o apoio que nossa torcida traz para a nossa equipe dentro de campo, e isso faz muita diferença. Foi muito bom sentir essa energia pela primeira vez", descreveu o meia do Dragão, que é uma das opções para o lugar do meia Robert, suspenso.