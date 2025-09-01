O meia Vitinho rescindiu contrato de empréstimo com o Goiás e negocia transferência para o Náutico. O jogador de 21 anos pertence ao Cruzeiro e deve disputar a fase final da Série C na sequência da temporada.\nA informação da rescisão do jogador foi divulgada jornalista André Rodrigues e confirmada pelo POPULAR.\nVitinho foi contratado no início deste ano e disputou 19 jogos pelo Goiás. Foram três gols e uma assistência com a camisa esmeraldina.\nSob comando do técnico Vagner Mancini, o meia Vitinho era a última opção entre os meias. Ele não entra em campo desde o dia 8 de julho, quando foi titular e substituto no intervalo do empate por 1 a 1 com o Criciúma, pela 15ª rodada da Série B.\nCom a chegada de Brayann, a tendência é que o espaço para Vitinho ficasse ainda menor. O meia tem negociação avançada com o Náutico, que está classificado para a fase final da Série C e buscará o acesso à Série B na sequência da temporada.