Jogador jovem e versátil, Jader carrega no currículo participações em jogos das Copas Sul-Americana e Libertadores. O atleta tem 22 anos e reforça o Dragão nesta temporada, podendo ser utilizado na armação, mais recuado ou atuando mais adiantado, como atacante de beirada.\nCampeão da Sul-Americana pelo Athletico-PR em 2021, Jader também disputou quatro jogos da Libertadores 2023 pelo Atlético Nacional, da Colômbia. No ano passado, reforçou o Cuiabá. No Dragão, a experiência dele, apesar da pouca idade, pode fazer a diferença.\n"Por ser novo, muita gente acha estranho, mas eu tive uma passagem pelo futebol colombiano, no Atlético Nacional. Tenho uma passagem pelo futebol chileno, na Universidad Católica. Fiz grandes jogos pela Sul-Americana e na Libertadores", citou o jogador atleticano, dono de currículo relevante em nível internacional.