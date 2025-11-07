O Atlético-GO é o melhor clube goiano no returno da Série B e vai encerrar a competição com essa marca. A equipe tem chances mínimas de acesso à Série A e disputa mais três jogos na Segundona (contra Criciúma, Operário-PR e Chapecoense).O Dragão é o 4º melhor time do 2º turno, soma 28 pontos em 16 jogos e não poderá mais ser ultrapassado tanto pelo Goiás e Vila Nova, ambos com 18 pontos no returno e também com três partidas, cada um, até a rodada final da Segundona nacional. Os dois rivais da equipe atleticana poderão alcançar, no máximo, 27 pontos se tiverem 100% de aproveitamento nas partidas a serem disputadas.Após o Atlético-GO flertar com o Z4 na virada dos turnos, o Atlético-GO mudou a chave, se recuperou e poderá terminar o 2º turno até como líder da segunda metade. O rubro-negro disputa a liderança do returno com Athletico-PR (31 pontos) e tem a mesma pontuação de Chapecoense e Remo, equipes com boas chances de acesso e que se encontram à frente do Atlético-GO no saldo de gols.A presença atleticana entre os melhores do 2º turno contrasta com o desempenho ruim no 1º turno - o Dragão foi o terceiro pior entre os times goianos (23 pontos), atrás do Vila Nova (27 pontos) e do “campeão” da 1ª metade do torneio, o Goiás (37 pontos). A situação se inverteu, entre instantes de ascensão no lado atleticano e de baixa no lado esmeraldina, enquanto o Vila não decolou. O alviverde era um dos favoritos ao acesso, mas viveu a queda acentuada de produção no 2º turno e corre o risco de não garantir o acesso à elite nacional. O Atlético-GO, depois de patinar no início da temporada com resultados ruins no Estadual, Copa do Brasil e no 1º turno da Série B, conseguiu reação. Nos clássicos do 2º turno, o Dragão empatou (0 a 0) com o Goiás e bateu o Vila Nova (1 a 0), ao passo que na 1ª parte foi derrotado por estes adversários por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente.É preciso levar em consideração algumas decisões tomadas no Dragão, nas quais se destacam a terceira reformulação promovida no elenco, a troca no comando técnico - Rafael Lacerda, campeão do Goianão pelo Vila Nova, assumiu o Dragão em julho no lugar de Fábio Matias - e a recuperação de alguns atletas que não conseguiram render antes, como o volante Luizão, o lateral esquerdo Guilherme Romão, o meia Robert e o atacante Federico Martínez. O prata da casa Yuri Alves se firmou na formação titular, apesar de oscilar nos jogos.A contratação de jogadores, como o goleiro Paulo Vítor, o zagueiro Tito, o atacante Lelê (goleador do time no returno com seis gols), o volante Ronald e a volta ao clube do zagueiro Adriano Martins (estava emprestado ao Juventude) trouxeram alento, bons resultados e evolução técnica e tática do time.O Dragão teve arrancada recente, em que alcançou oito jogos de invencibilidade - cinco vitórias e três empates. Vitórias sobre o Remo (1 a 0, fora) e no clássico com o Vila Nova (1 a 0) a goleada (3 a 0) sobre o Athletico-PR despontam entre os principais resultados.O Atlético-GO também se destaca como um dos melhores mandantes na Série B - é o vice-líder (37 pontos), atrás do CRB (38 pontos). Fora de casa, o Dragão foi presa fácil dos adversários, vencendo só duas vezes em 17 partidas (1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, e sobre o Remo, em Belém).