Pouco depois da polêmica no Atlético-GO envolvendo o goleiro Paulo Vitor e o presidente Adson Batista, o técnico Roger Silva definiu o jogador como “melhor goleiro da Série B” e falou sobre o episódio e adaptou um termo utilizado pelo dirigente, que chamou Paulo Vitor de “doido varrido”, ao dizer que “às vezes, é bom ter uns doidos”.\nA vitória do Atlético-GO sobre o Goiás, no clássico disputado semana passada na Serrinha, ficou marcada pela aplicação tática do time, mas também pela desavença entre Paulo Vitor e Adson Batista, após o jogo.\nPaulo Vitor saiu de campo gesticulando e dizendo palavras duras contra o dirigente, chamando-o de “falastrão”. Adson Batista disse que deixou o jogador “pilhado” e que Paulo Vitor é “doido varrido”. As arestas parecem ter sido aparadas, pelo menos para a continuidade da Série B. O jogador também teria se irritado com elogios do dirigente ao goleiro Tadeu, do rival Goiás, e com as cobranças após derrota para o São Bernardo.