Destaque da surpreendente campanha de estreia do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Reinaldo dominou as principais premiações dos melhores jogadores do ano no futebol.
Ele foi eleito o melhor da posição na seleção do campeonato em premiação organizada na segunda-feira (8) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, além de também ter faturado os tradicionais Bola de Prata, da ESPN, e Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.
Em 34 partidas pelo Brasileiro com a camisa amarela do time do interior paulista, "Kingnaldo", como o lateral de 36 anos é carinhosamente chamado pelos torcedores, balançou a rede 13 vezes, e distribuiu mais seis assistências. Foi o artilheiro do time na competição e o quinto no geral.