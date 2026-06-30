O Vila Nova tem como próximo adversário o São Bernardo, que promete fazer um difícil jogo contra o líder da Série B. A partida será no OBA, na próxima segunda-feira (6), pela 16ª rodada da Segundona, às 19 horas. O Tigre é o melhor mandante da competição e terá pela frente o Tigre do ABC, melhor visitante.\nO São Bernardo, em sete jogos longe de São Bernardo do Campo (SP), soma cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 16 pontos conquistados.\nA primeira derrota fora de casa aconteceu somente na última rodada, quando perdeu para o Criciúma por 1 a 0, resultado que quebrou a sequência de cinco vitórias seguidas como visitante na competição e tirou a equipe da vice-liderança, fazendo-a cair para a 4ª colocação, com 25 pontos.\nAinda assim, o São Bernardo manteve a diferença para o Vila Nova, que também foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1 e permaneceu com 28 pontos, apenas três a mais.