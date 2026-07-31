Depois de um desempenho ruim em boa parte do 1º turno da Série B, o Atlético-GO reagiu nas últimas rodadas, conquistando 10 pontos em 12 disputados, com três vitórias e um empate. O Dragão soma 31 pontos, está na 7ª posição, dois pontos do Novorizontino (33 pontos), que fecha o G6 na 6ª posição.O time atleticano busca um resultado positivo sobre o Náutico, fora de casa, na próxima rodada (dia 9 de agosto) da Série B, para manter a boa fase e se firmar como candidato a quatro vagas para a Série A do Brasileiro 2027.Os números mostram o melhor momento atleticano na Série B. Entre os motivos para a evolução do time, aparece a recuperação de alguns jogadores de frente, que estavam em débito. No quarteto ofensivo, três deles foram decisivos no triunfo sobre o Operário-PR (3 a 1) - Gustavo Coutinho, Geovany Soares e Marrony, cada um marcando uma vez.Geovany desencantou na segunda-feira (27), fez aniversário na terça-feira (28) e se espelha no treinador. “Roger (Silva) gosta do time ofensivo, dá confiança para todo mundo jogar para a frente e diz que o erro não importa. Tem de continuar tentando. Só erra quem tenta”, disse o jogador. Reserva no jogo passado, Bruno José havia desencantado na vitória sobre o Cuiabá (1 a 0), enquanto Geovany Soares fez o mesmo diante do Operário-PR (3 a 1).No jogo contra o time paranaense, então vice-líder da Série B, um dos destaques foi outro atacante, Léo Tocantins. Ele voltou a ser utilizado nas três últimas rodadas e entrou na briga pela titularidade com Bruno José e o recém-chegado Matheusinho, que ainda não pode jogar porque aguarda pela regularização para ficar à disposição do técnico Roger Silva.Os números não dizem tudo sobre o Atlético-GO, que cresceu de produção depois da chegada do técnico Roger Silva, de 41 anos. Na carreira, Roger Silva tinha vencido só uma vez na Série B - pelo Athletic-MG, por 2 a 1, sobre o Volta Redonda, no dia 27 de abril do ano passado. Na Série B, Roger nunca havia obtido números tão bons.“Eu gosto de ganhar, é óbvio, mas gosto de ganhar com qualidade, ter quatro, cinco chances de fazer o gol”, destacou o técnico após vencer o Operário-PR na segunda-feira (27). Ele tem conjugado o verbo “resgatar” desde que chegou ao clube, no início de julho.Bruno José era muito criticado pela torcida e imprensa, ao passo que Léo Tocantins estava desmotivado. Ambos ganharam novas chances e se enquadram no perfil de trabalho do treinador, adepto do jogo ofensivo e coletivo. Atacante, goleador e destaque do time, Gustavo Coutinho se redimiu e fez as pazes com as redes adversárias no triunfo sobre o Operário-PR, após um mês e a expulsão diante do Fortaleza, na estreia vitoriosa de Roger Silva (1 a 0).Coutinho se consolida como goleador do time e está na disputa pela artilharia da Série B, pois tem 9 gols, atrás de Mikael (15 gols pelo CRB), Robson (11 gols pelo Novorizontino) e Gabriel (10 gols pelo Operário-PR).Marrony, versátil como camisa 10 e atacante, também se destacou com um golaço sobre a equipe paranaense. Nos resgates feitos por Roger Silva, aparece o volante Igor Henrique, após 43 dias sem atuar. Ficou boa parte desse período no departamento médico com dores no joelho. Em alguns treinos, aparecia no campo para assistir ao fim das atividades. Poderia ter tido o destino de alguns atletas liberados ou que ainda devem sair.Igor jogou as últimas duas partidas, completou 12 atuações na Série B e não pode mais se transferir para outro clube da divisão por força do regulamento. Ele entra firme na disputa por vaga com Netinho, Henrique Freitas, Daniel Peixoto (três reforços que ainda aguardam regularização), Leandro Vilela, Cristiano e Klebert pela posição no meio-campo.Outra mudança ousada do treinador, também no estilo resgate, foi recolocar na equipe o zagueiro paraguaio Junior Barreto. Com problemas familiares, o jogador saiu da equipe após o empate (3 a 3) com o CRB. Desde a chegada de Roger Silva, Junior Barreto foi titular nos quatro jogos, e o time sofreu só um gol.O até então intocável Tito, após falhas, perdeu a posição. Agora, a zaga é formada por Junior Barreto e Adriano Martins. Os sinais da recuperação ofensiva do time e do resgate de jogadores mudaram o cenário do Atlético-GO. No 1º turno, ficou próximo dos dez melhores colocados, não havia obtido duas vitórias seguidas e só quebrou esta marca nos dois jogos recentes - vitórias sobre Cuiabá (1 a 0) e Operário-PR (3 a 1).Antes de bater o Operário-PR, a última vitória marcando três gols havia sido no dia 12 de fevereiro, quando fez 3 a 0 sobre a Abecat nas quartas de final do Goianão. Depois, marcou três gols somente no empate (3 a 3) sobre o CRB.