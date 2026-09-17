Memphis não passou pela zona mista da Neo Química Arena após isolar o pênalti que poderia manter o Corinthians vivo na Libertadores. O clube foi derrotado pelo Estudiantes, da Argentina, pelas quartas de final da competição, na noite desta quarta-feira (16), e foi eliminado.\nXINGAMENTOS A MEMPHIS\nApós a partida, Memphis foi alvo de xingamentos em diferentes setores do estádio. Torcedores passaram a criticá-lo nominalmente depois do pênalti desperdiçado.\nEssa foi a primeira vez que o holandês ficou no centro de uma reação negativa da torcida corintiana. Em outras ocasiões, inclusive durante os episódios que envolveram sua renovação com o clube, Memphis recebeu o apoio dos torcedores.\nO atacante, por sua vez, optou por não falar após a partida deixou o estádio por uma saída alternativa. A atitude pode gerar uma multa para o Corinthians.