Memphis Depay teve uma atuação de gala e comandou a vitória da Holanda por 4 a 0 sobre a Finlândia, neste domingo (12), em Amsterdã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.\nMemphis fez um gol e deu duas assistências. Titular, ele foi o destaque no primeiro tempo avassalador da seleção da casa. Gakpo fechou o placar nos minutos finais.\nAs assistências significaram mais um recorde para o camisa 10. Maior artilheiro da seleção, ele chegou a 35 passes para gols e se tornou o líder isolado no quesito, deixando Wesley Sneijder, que tem 33 para trás.\nO resultado deixa a Holanda muito perto da Copa do Mundo. A seleção chegou aos 16 pontos e é líder isolada do Grupo G. A Polônia vem logo atrás, com 10, mas ainda joga na rodada. Em novembro, as seleções se enfrentam em duelo que pode sacramentar a classificação holandesa para o Mundial. A Finlândia também tem 10 e é a terceira da chave.