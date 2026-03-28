O último período ativo para transferências neste começo de temporada foi encerrado nesta sexta-feira (27). De diferentes maneiras, os principais clubes goianos se movimentaram ao longo dos três primeiros meses do ano.O próximo momento para contratações vai ocorrer entre os dias 20 de julho e 11 de setembro. Os clubes até poderão contratar antes disso, desde que o atleta esteja sem vínculo até o dia 27 de março.Dos clubes goianos, o Atlético-GO foi o que mais se movimentou nos últimos dias disponíveis para transferências. Foram seis novidades entre as contratações, enquanto quatro atletas deixaram o clube.A principal novidade foi o atacante Gustavo Coutinho, de 27 anos, que volta ao CT do Dragão após temporada vitoriosa em 2023 – campeão do Goianão e artilheiro da Série B 2023 (14 gols). Além dele, chegaram o goleiro Paulo Henrique, ex-Anápolis; o lateral direito Felipe Guimarães, cedido pelo Coritiba; o meia Assis, destaque da Jataiense; e os atacantes Geovany Soares, ex-Barra-SC, e Léo Tocantins, emprestado pelo Noroeste-SP.O clube também liberou jogadores para clubes das Séries A e B. O primeiro a deixar o CT do Dragão foi o atacante Allanzinho, contratado pelo Juventude. Também saíram o lateral direito Matheus Ribeiro (rescisão de contrato) e o atacante Derek (emprestado ao Náutico). Nesta sexta-feira (27), o clube emprestou o atacante uruguaio Kevin Ramírez para a Chapecoense, que disputa a Série A.O Vila Nova fechou a janela de transferências com três contratações, além da nova comissão técnica liderada por Guto Ferreira. Entre os dias 4 e 27 de março, o Tigre registrou o goleiro Helton Leite, do Fortaleza; o volante Dudu, da Anapolina; e o zagueiro Caio Marcelo, do Daegu (Coreia do Sul).Depois de contratar 14 atletas diferentes na primeira janela de transferências de 2026, que ficou ativa entre os dias 5 de janeiro e 3 de março, o Vila Nova foi mais econômico na janela extra limitada para atletas que estavam sem contrato ou atuaram exclusivamente nos Estaduais.O Tigre buscou apenas reposições. Helton Leite chegou para suprir a saída de Airton. Dudu, por sua vez, ocupou a lacuna deixada por Marco Antônio, emprestado ao Botafogo-SP. Já Caio Marcelo supriu a saída de Weverton, emprestado para a Ponte Preta.Os últimos registros do Vila Nova no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF foram a rescisão de contrato do técnico Umberto Louzer e as inscrições dos auxiliares Juca Antonello, Matheus Silveira e Welington de Oliveira. Guto Ferreira já havia sido regularizado dias antes.O Goiás foi mais modesto em relação durante a janela extra e trouxe apenas um reforço nos últimos dias. A última aquisição do clube esmeraldino foi o zagueiro Ramon Menezes, ex-Atlético-GO e que foi cedido por empréstimo pelo Sport. A direção alviverde buscava um atacante, mas não teve sucesso nas tentativas.No ano, considerando os dois períodos de contratações, Ramon Menezes é o 12º jogador contratado pelo Goiás. Os outros chegaram até o dia 3 de março: o lateral-direito Rodrigo Soares; os laterais-esquerdos Nicolas e Djalma Silva; os meio-campistas Filipe Machado, Lourenço, Gegê e Lucas Lima, além dos atacantes Kadu, Bruno Sávio e Cadu.De saídas do elenco, o Goiás liberou cinco nomes: os zagueiros Titi e Anthony (o último a sair); o meia Alan Stence e o atacante Jajá.