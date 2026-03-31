O volante Lucas Rodrigues não viajou com a delegação do Goiás para a partida contra o Londrina, nesta quarta-feira (1º), pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e segue fora mesmo já recuperado de lesão.\nO técnico Daniel Paulista optou por não relacionar o jovem de 18 anos contra o Londrina, apesar de ele estar apto. O jogador ficou afastado dos gramados nos últimos seis jogos após sofrer uma torção no tornozelo direito na partida contra o Gama-DF, pela 2ª fase da Copa do Brasil no dia 25 de fevereiro.\nGoiás utiliza maior intervalo sem partidas para ajustar equipe e recuperar jogadores\nNa última semana, o volante voltou a treinar com o grupo, e a expectativa era de que fosse relacionado para o confronto contra o time paranaense.\nNo entanto, em entrevista coletiva, Daniel Paulista explicou que a lesão de Lucas foi mais grave que a de Lourenço, por exemplo, que sofreu o mesmo tipo de problema, porém no tornozelo esquerdo, na partida contra o América-MG e retornou à equipe.