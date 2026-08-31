O craque Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira (31) sua aposentadoria da seleção argentina. Em publicação nas redes sociais, o atacante afirmou que a decisão veio após muita reflexão sobre o futuro e disse que chegou o momento de encerrar sua trajetória com a equipe pela qual foi campeão em 2022.\n"Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que este é o momento", escreveu Messi.\nO camisa 10 afirmou que sempre se entregou pela seleção não apenas nos últimos anos, mas também durante fases anteriores de sua carreira. Segundo ele, o encerramento da passagem pela seleção é uma decisão dolorosa, mas necessária diante do momento de sua carreira.\n"Dei tudo de mim, já não tenho mais para oferecer", escreveu\nNa mesma publicação, o atacante citou a nova geração de jogadores argentinos e disse que há "grandes garotos" que merecem ocupar espaço na seleção.