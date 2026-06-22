Messi mais uma vez fez história. Nesta segunda-feira (22), contra a Áustria, o craque argentino de 38 anos - completa 39 na quarta-feira (24) - marcou duas vezes, garantiu a vitória da Argentina por 2 a 0 e assumiu a artilharia isolada na história do torneio de seleções da Fifa, com 18 bolas na rede em seis participações.\nCom direito a um pênalti perdido ainda nos minutos iniciais da partida, o craque argentino foi novamente o protagonista no segundo triunfo da equipe na competição, que assegurou à atual detentora do título vaga na próxima fase do Mundial.\nCorre que dá: série do POPULAR mostra como a tecnologia impacta a corrida\nO time de Lionel Scaloni agora volta a campo apenas para cumprir tabela, no próximo sábado (27), contra a Jordânia, quando o treinador pode promover algumas alterações na formação titular.