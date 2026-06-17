O sexto dia de disputas da Copa do Mundo foi dos grandes artilheiros. O maior deles, o argentino Lionel Messi, marcou os três gols de sua seleção na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, com um show de eficiência, e igualou o alemão Miroslav Klose como maior goleador da história dos Mundiais, com 16 gols.\nNa estreia dos atuais campeões, no primeiro jogo do Grupo J, no estádio Arrowhead, em Kansas City, o atacante canhoto do Inter Miami marcou, na verdade, quatro vezes o primeiro foi anulado e foi o grande responsável por começar com o pé direito a caminhada argentina rumo à quarta estrela dourada no peito.\nLateral do Goiás pode se tornar o atleta com mais minutos em campo no ano\nCom o "hat-trick", ele agora tem boas chances de chegar ao topo isolado da lista de artilheiros dos Mundiais durante a campanha da Argentina na competição, em uma disputa que promete ser acirrada com o francês Kylian Mbappé.