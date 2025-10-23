Lionel Messi seguirá no Inter Miami. Nesta quinta-feira (23), o clube estadunidense anunciou a renovação do contrato com o astro argentino por mais três anos.\nO contrato será válido até dezembro de 2028. O clube postou um vídeo de Messi assinando o novo vínculo já dentro das obras do Miami Freedom Park, estádio construído para ser a casa do time.\n"Ele está em casa. Você está? Garanta seus ingressos para 2026", diz publicação do Inter Miami.\nMessi está no Inter Miami desde 2023, quando deixou o PSG. O argentino tem 82 jogos disputados, marcou 71 gols e deu 37 assistências.\nLeia também\n+Goiás faz homenagem para jovem morta em condomínio de Goiânia: 'Quando uma mulher é assassinada, todas somos'\n"Fico muito feliz em ficar aqui e continuar com esse projeto que, além de ser um sonho, se tornou uma bela realidade. Desde que cheguei a Miami, estou muito feliz, então estou realmente feliz por continuar aqui", afirma Messi.