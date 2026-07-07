Messi conseguiu mais uma vez. Quando parecia que o Egito protagonizaria mais uma zebra desta Copa do Mundo ao abrir 2 a 0 contra os atuais campeões mundiais, já no final do segundo tempo, o craque camisa 10 da seleção alviceleste se reinventou dentro de campo para encontrar uma assistência e um gol que abriu caminho uma virada que entra para a história do Mundial. A seleção sul-americana acabou vencendo por 3 a 2.\nAo final do jogo, Messi - que havia perdido um pênalti quando o jogo estava 1 a 0 - chorou e foi jogado para o ar pelos companheiros, em um momento de catarse com a torcida no estádio. A Argentina, que passou quase o jogo todo nocauteada e eliminada, vai às quartas ainda mais forte em busca do tetra.\nA equipe agora aguarda o vencedor do duelo entre Suíça e Colômbia.\nTalvez pelo susto que levou na dramática classificação contra Cabo Verde, a torcida argentina chegou ao estádio de Atlanta para o jogo ao meio-dia no horário local de maneira mais tímida em comparação com os duelos anteriores, tensa com o que sabia que poderia esperar.