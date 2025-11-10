Lenda do Barcelona e atual jogador do Inter Miami, Lionel Messi revelou em publicação nas redes sociais que fez uma recente visita ao renovado Camp Nou e expressou seu desejo de retornar ao estádio.\n"Ontem à noite voltei a um lugar que sinto muita falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo", começou Messi em sua publicação no Instagram nesta segunda-feira (10).\nLeia também\n+Goiás tenta pôr fim à pior sequência em casa desde 2023\n"Espero poder voltar algum dia, e não apenas para me despedir como jogador, o que nunca tive a oportunidade de fazer...", acrescentou o atacante argentino, que recentemente liderou sua equipe a uma vitória por 4 a 0 sobre o Nashville na semifinal da Conferência Leste da MLS (Major League Soccer).\n"Você é sempre bem-vindo em sua casa, Leo", publicou o Barça no X.