O zagueiro Messias deixou oficialmente o Goiás. Nesta quarta-feira (24), o zagueiro de 31 anos foi anunciado como reforço do Juventude. O defensor assinou contrato em definitivo por duas temporadas (até o fim de 2027) com a equipe gaúcha.\nMessias disputou 72 jogos pelo Goiás entre as temporadas de 2024 e 2025. O zagueiro foi titular durante boa parte de sua passagem pelo clube goiano, mas terminou a última edição da Série B em baixa e como reserva sob comando do técnico Fábio Carille.\nO zagueiro não tinha contrato para 2026 com o Goiás, mas fez um acordo verbal com a direção do clube goiano para renovação para o ano que vem - ele estava no time esmeraldino por empréstimo cedido pelo Santos. O vínculo com o Peixe também foi encerrado.\nEsse acordo foi feito com o diretor Lucas Andrino, que foi demitido em outubro pelo Goiás e assumiu o departamento de futebol do Juventude. Os profissionais voltarão a trabalhar juntos em 2026, desta vez na equipe gaúcha.