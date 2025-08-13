O zagueiro Messias disse que o clássico contra o Vila Nova é um jogo diferente e por isso o Goiás precisa ter “cabeça fria” por ser um “jogo que exige mais de concentração”. O clássico goiano será disputado no próximo sábado (16), a partir das 18h30, no OBA.\nO defensor detalhou que a preparação e o sentimento para um clássico é diferente do que ocorre para outra partida. “Em campo nós lutamos contra nossos pensamentos para nos mantermos tranquilos. O comportamento no clássico é diferente, são jogos mais aguerridos. Temos que entrar com a cabeça fria e estamos atentos sabendo que o clássico pode ser definido nos detalhes”, comentou o zagueiro esmeraldino.\nEscanteio vira ponto forte de Vila Nova e Goiás na Série B, e meio pode decidir clássico\nAtacante rescinde com o Goiás e acerta com o CRB\nMessias disse que clássico entre Goiás e Vila Nova não se joga “somente dentro do campo” por causa do ambiente externo que é criado pelas torcidas. “A gente sabe que é um jogo diferente para nosso torcedor, por isso também se torna jogo diferente para nós. Valem os mesmos três pontos, mas o gosto da vitória é diferente. É um jogo que exige mais concentração”, acrescentou Messias.