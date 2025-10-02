O carro entra nos boxes para reabastecer em uma corrida de Fórmula Indy na década de 1990 e os mecânicos começam a pular como se houvesse fogo, mas ele não é visível. Isso acontecia porque a categoria norte-americana usava o metanol como combustível.\nÉ uma história que começa em 1964, quando um acidente nas 500 Milhas de Indianápolis com um grave incêndio gerou uma discussão sobre o uso de gasolina. A partir do ano seguinte, o metanol passou a ser utilizado porque é uma substância que não queima tão rapidamente quanto a gasolina. E, quando acontece um incêndio, é possível apagá-lo com água somente.\nA temperatura das chamas também é menor do que num incêndio com gasolina. E há também algumas vantagens no desempenho para motores turbo, melhorando a potência e a eficiência térmica e permitindo configurações mais agressivas do motor.