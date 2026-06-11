Em partida marcada por três expulsões e pela festa da torcida mexicana nas arquibancadas do Estádio Azteca, na Cidade do México, os co-anfitriões confirmaram seu favoritismo e bateram a África do Sul por 2 a 0 para conquistar a primeira vitória da Copa do Mundo de 2026.\nOs gols do jogo foram marcados pelos atacantes Julián Quiñones e Raúl Jiménez, com o time da casa jogando com um a mais desde o início do segundo tempo, após a expulsão do volante sul-africano Sithole pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.\nTrês vermelhos e comunicação ao público em inglês: como atuou o árbitro goiano na abertura da Copa do Mundo\nFoi a primeira vitória da seleção mexicana na oitava participação em um jogo de estreia de uma edição do Mundial. A equipe também fez a primeira partida das Copas de 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970 e 2010, com cinco derrotas e dois empates.