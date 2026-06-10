A espera finalmente acabou, e a Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira (11) com os dois jogos do Grupo A. Às 16 horas (de Brasília), tem início a partida de estreia entre México, um dos países-sede ao lado de Canadá e Estados Unidos na primeira vez que a competição é realizada em três países, e África do Sul.\nMais tarde, invadindo a madrugada, Coreia do Sul e República Checa fazem o outro jogo do dia de abertura, a partir das 23 horas, pelo horário de Brasília. Os dois confrontos são os primeiros do Grupo A.\n(Confira no fim do texto: onde assistir, horário e outras informações)\nMéxico e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México. A arbitragem da partida de abertura fica por conta do trio brasileiro formado pelo goiano Wilton Pereira Sampaio e pelos assistentes Bruno Pires, também do quadro de arbitragem da Federação Goiana de Futebol, e Bruno Boschilia. Uma curiosidade do confronto é que, após 16 anos, as seleções voltam a se enfrentar em uma abertura de Copa do Mundo.