O diretor Michel Alves disse que a contratação de um goleiro não é pauta no Goiás. O dirigente explicou que conversou com a comissão técnica esmeraldina sobre o assunto e há o consenso que Thiago Rodrigues seguirá como titular enquanto Tadeu estiver indisponível por causa da fratura na tíbia.\nMichel Alves explicou que constantemente recebe sugestões de atletas para serem contratados pelo Goiás. Um dos nomes que surgiram nos últimos dias foi do goleiro Phelipe Megiolaro, de 27 anos. Ele é cria da base do Grêmio e foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira em 2018. O defensor está livre no mercado desde que deixou o Yokohama, do Japão, no início deste ano.\n“Thiago (Rodrigues) é um grande goleiro, tem respeito de todos. Ezequiel está voltando de lesão, o Murillo é do sub-20. Eu não conheço o atleta (Phelipe Megiolaro). Nunca foi pauta contratar goleiro. Nosso goleiro é o Thiago”, afirmou Michel Alves.