Michel Alves falou pela primeira vez como novo diretor de futebol do Goiás, em entrevista produzida pelo clube esmeraldino na última segunda-feira (1º) após o anúncio do acerto com o dirigente. O ex-goleiro disse à TV Goiás que a equipe “vai brigar e lutar por conquistas” na próxima temporada.\nO Goiás não vence o Campeonato Goiano desde 2018, bateu na trave do acesso à Série A nas duas últimas temporadas e tem acumulado insucessos esportivos nos últimos anos.\n“É uma chance para a gente trabalhar e mudar esse cenário. A expectativa em relação a esses resultados é grande. O que posso dizer ao torcedor é que vai ter muito trabalho. A gente sabe da expectativa e ansiedade para entregar êxito ao torcedor e ao clube. As coisas não são fáceis, ninguém faz mágica, mas vamos brigar e lutar por conquistas todos os dias. O torcedor merece, o clube tem isso como expectativa e é parte da minha função gerar essa mentalidade interna para o Goiás voltar a ter a força que sempre teve”, comentou Michel Alves à TV Goiás.