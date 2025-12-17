O diretor Michel Alves foi apresentado nesta quarta-feira (17) e disse que tentará ser o mais assertivo possível na montagem do elenco do Goiás para a próxima temporada. O dirigente de 44 anos não deu detalhes de quantos atletas o elenco esmeraldino deve ter em 2026, mas evitará inchar o grupo e busca entre seis a sete reforços para o ano que vem.\n“Eu não acredito em elenco inchado. Às vezes falam que tem que ter um número específico de atletas. Eu não vejo dessa maneira. Não posso ter um elenco cheio. Para a comissão trabalhar é difícil. O que vamos tentar fazer é ser assertivos e pontuais. Não posso garantir que vou conseguir, mas posso bancar que muita dedicação e filtro vai ter. Todos os nomes que a gente vem avançando, tem conexão com o treinador e o clube”, explicou Michel Alves.\nO dirigente explicou que o planejamento para 2026 é “trazer jogadores que vão chegar para serem titulares”, mas que o sucesso dos atletas dependerá do que mostrarem nos treinamentos e em campo. Sobre reforços, o clube deve contratar entre seis a sete jogadores.