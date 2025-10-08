Duas lesões graves nos joelhos quase fizeram Éder Militão optar por se aposentar do futebol. O zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira destacou, nesta quarta-feira (8), a volta ao "grande nível" após "dois anos difíceis".\n"Na segunda lesão, passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei em parar de jogar bola, porque não é fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha filha e dos companheiros, nesta quarta-feira (08) estou aqui para jogar bem", disse Éder Militão, que integra a seleção brasileira para amistosos contra Coreia do Sul e Japão.\nLeia também\n+Diretor do Goiás reafirma confiança no acesso à Série A, e clube decide manter Vagner Mancini\n"Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Acaba que a segunda você encara de outra forma por já saber do processo. Não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito apegado a família, a Deus... É algo que te tira rotina, do que você está acostumado a fazer, a treinar. De repente, você fica em casa dependendo de uma ajuda, de alguém fazer as coisas para você. Graças a Deus, me recuperei das lesões, voltei ao grande nível, o que não é fácil", completou.